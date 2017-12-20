"Страна или деньги": в партии Меркель раскритиковали Порошенко за отсутствие успехов в борьбе с коррупцией

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген раскритиковал президента Украины Петра Порошенко за нынешнее состояние дел в Украине вокруг борьбы с коррупцией.

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Об этом немецкий политик, который является экспертом по иностранным делам в партии Ангелы Меркель и возглавлял профильный комитет в Бундестаге предыдущего созыва, заявил в комментарии изданию Bild, пишет DW.

По мнению Реттгена, президент Украины Петр Порошенко "должен определиться, хочет ли он быть президентом или олигархом - страна или деньги". Также он подчеркнул, что Украине очень нужно принять "решительные шаги" против распространения коррупции. "И это начинается с руководства государства", - отметил немецкий политик.

В то же время другой представитель ХДС - евродепутат Эльмар Брок - отметил недостаточное воплощение антикоррупционной политики в Украине. "Не хватает всеобъемлющего воплощения антикоррупционных мероприятий", - цитирует Брока Bild.

Особенно значимым с точки зрения Берлина является то, что в Украине продолжаются попытки давления и ограничения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), на беспрепятственной работе которого настаивают на Западе, указывает издание.

Негативно отозвался о ситуации с коррупцией и еврокомиссар Йоханнес Хан. По мнению еврокомиссара, последние события вокруг борьбы с коррупцией в Украине "недопустимыми". В то же время он напомнил о том, что предоставление Украине экономической помощи со стороны Брюсселя привязаны к выполнению Киевом определенных условиях, в том числе и по борьбе с коррупцией.

Издание также сообщает о якобы визит представителя Германии и ЕС в Киев с целью выложить Порошенко "всю серьезность ситуации" на следующей неделе. Впрочем, пока официальных подтверждений этих данных ни из Берлина, ни из Брюсселя не поступало.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Порошенко направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию письмо с предложением принять предусмотренные регламентом ВР меры по отзыву законопроекта № 6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно скорее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

По словам Порошенко, представление и регистрация нового законопроекта об Антикоррупционном суде невозможны из-за законопроекта № 6011, который все еще остается включенным в повестку дня сессии ВР, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии его отозвать. 9 ноября парламент трижды голосовал за отзыв законопроекта «Об антикоррупционных судах» с повестки дня сессии, однако безуспешно.

8 декабря Порошенко пообещал в ближайшее время внести в парламент законопроект об Антикоррупционном суде, в котором будут учтены рекомендации Венецианской комиссии. В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать скорейшее создание высокого специализированного антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом «О судоустройстве и статусе судей», судьи которого будут избраны по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд 8 декабря заявил о поддержке планов Порошенко в ближайшие дни подать в Верховную Раду законопроект о создании антикоррупционного суда и призвал депутатов принять его как первоочередной.

Ранее международные партнеры Украины, включая МВФ и Всемирный банк, выразили глубокую обеспокоенность событиями относительно независимых институтов по борьбе с коррупцией, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальную антикоррупционную прокуратуру.

Реакция партнеров стала ответом на конфликт между антикоррупционных органами и Генеральной прокуратурой, одним из проявлений которого является регистрация в парламенте лидерами «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» законопроекта, который разрешает Верховной Раде выразить недоверие руководителям антикоррупционных органов, что влечет за собой отставку с должности.

Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества МВФ с Украиной.