Украине важно выполнить рекомендации резолюции ООН по Крыму – правозащитник

Юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Дарья Свиридова считает, что Украине важно выполнить рекомендации резолюции по правам человека в аннексированном Крыму, которую 19 декабря приняла Генеральная Ассамблея ООН.

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Как сказала правозащитник в комментарии Крым.Реалии,​ это даст возможность украинским властям показать, что они борются за крымчан.

«Что важно, на мой взгляд, в этой резолюции – это рекомендации в отношении Украины. Там говорится, что Украина обязуется защищать права и свободы своих граждан на оккупированной территории. Мы надеемся, что Украина в отличие от России будет прислушиваться к положениям. Кроме политических заявлений, что «Крым – это Украина», к сожалению, нет реальных действий в отношении крымчан. Это касается и банковских услуг, сложности передвижения через админграницу и прочее. Если Украина выполнит рекомендации, то она покажет, что действует не только на словах», – сказала Свиридова.

Правозащитник сообщила, что принятая резолюция не обязывает страны исполнять рекомендации и «напрасно ожидать, что они будут выполняться Россией».

Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму.

В результате голосования 70 стран выступили «за» принятие документа, 26 – против и 76 воздержались. Против резолюции выступили Армения, Беларусь, Россия, Сирия, Зимбабве и другие страны.

В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.