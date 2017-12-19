От ВР требуют немедленно признать Россию агрессором и разорвать с ней дипотношения





«Украинское объединение патриотов – УКРОП» требует от президента Украины и пропрезидентского большинства публично объяснить причины промедления с рассмотрением во втором чтении проекта закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», представленного главой государства.

«Туманные намеки провластных депутатов на «необходимость думать на несколько шагов вперед» – это издевательство над здравым смыслом, учитывая полную несостоятельность украинских властей на протяжении более чем трех с половиной лет найти эффективные способы прекращения огня и создать хотя бы общие рамки для урегулирования конфликта на востоке Украины. Тем более что в последнее время президент Украины фактически переложил ответственность за ведение переговоров по этим вопросам на иностранных дипломатов», – считают в УКРОПе.

В партии отметили, что Верховная Рада не должна обслуживать бесконечные и безрезультатные переговоры иностранных государств с Россией. Напротив, высший законодательный орган должен вернуть государство Украина в правовые рамки отражения вооруженной агрессии. Это важно не только для того, чтобы объяснить мировому сообществу, что происходит на востоке нашей страны, но и для выполнения государством обязательств перед собственным народом в условиях войны.

«Вопрос авторства указанного законопроекта не имеет значения. Решение о том, что должно быть включено в его текст, – это воля украинского парламента, который должен действовать на основе интересов украинского народа и законодательства Украины», – подчеркнули в партии.

В «Украинском объединении патриотов» уверены, что не существует причин для того, чтобы языком права не назвать Россию агрессором, а ее действия в Украине – вооруженной агрессией. Также в партии не видят оснований для продолжения деятельности российских дипломатических учреждений на территории нашего государства.

«Решение о признании России агрессором и о разрыве дипломатических отношений должны быть приняты немедленно, поскольку мы и так опоздали с этим почти на четыре года», – убеждены в УКРОПе.