Россия открыла еще три дела против украинских военных за оборону своей страны от ее оккупантов

10:10, 19 декабря 2017
Политика
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Российские следователи утверждают, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины выполняли заведомо преступные приказы.

СК РФ возбудил еще три уголовных дела против украинских военных за защиту страны от российских оккупантов / abnews.ru

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило еще три уголовных дела против украинских военных за защиту своей страны от российских оккупантов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СК РФ.

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Российские следователи утверждают, что в период с 12 по 14 декабря 2017 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, «выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц», проводили «артиллерийский обстрел» в городах Докучаевск и Первомайск, находящихся под контролем российских боевиков.

В связи с этим Главным следственным управлением СК РФ возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 Уголовного кодекс РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

«Украинские военные действовали по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», - заявили в СК РФ.

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Теги: #СК РФ открыл дела против военных ВСУ