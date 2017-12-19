Россия открыла еще три дела против украинских военных за оборону своей страны от ее оккупантов
Российские следователи утверждают, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины выполняли заведомо преступные приказы.
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило еще три уголовных дела против украинских военных за защиту своей страны от российских оккупантов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СК РФ.
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Российские следователи утверждают, что в период с 12 по 14 декабря 2017 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, «выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц», проводили «артиллерийский обстрел» в городах Докучаевск и Первомайск, находящихся под контролем российских боевиков.
В связи с этим Главным следственным управлением СК РФ возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 Уголовного кодекс РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
«Украинские военные действовали по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», - заявили в СК РФ.