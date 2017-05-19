СК РФ обвинил украинских военных в "политической и идеологической ненависти" к Донбассу

Следственный комитет РФ обвинил украинских военных в "политической и идеологической ненависти" к оккупированному Россией Донбассу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, главным следственным управлением Следкома РФ по фактам "ряда артиллерийских обстрелов на Донбассе украинскими силовиками" возбуждены еще 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Читайте такжеВ России "шьют" новые дела против украинских военных: заочно предъявили обвинение двум командирам ВСУ

"Следствие полагает, что должностные лица Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, производившие обстрелы, действовали умышленно с целью убийства или причинения вреда здоровью общеопасным способом гражданскому населению юго-востока Украины. Мотивом этих и множества других аналогичных преступлений явилась политическая и идеологическая ненависть, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования", - утверждает российское следствие.

Устанавливаются все обстоятельства "преступлений", а также лица, отдавшие и исполнившие "незаконные приказы" об использовании тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства.

Как сообщалось, для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовиков, руководящих обороной страны от российских оккупантов. В частности, дела возбуждены против министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, экс-командира Сухопутных войск Анатолия Пушнякова, бывшего заместителя командующего Нацгвардии Николая Балана и ряда других граждан Украины.

Читайте такжеСледком РФ обвиняет украинских военных в "похищении" российских "волонтеров" на Донбассе

В целом СК РФ возбудил более сотни уголовных дел против украинских военных за отражение российской агрессии.

"С 2014 года возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к уголовной ответственности 90 лиц. В основном это военнослужащие украинской армии, начиная с министра обороны и, завершая командирами отдельных подразделений, частей, соединений, которые непосредственно совершают тяжкие международные преступления", - заявил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

30 сентября 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Следственного комитета РФ за содействие террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

8 августа 2016 года Генпрокуратура сообщила о подозрении 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и других преступлениях.