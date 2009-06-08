Тягнибок: Янукович «отблагодарил» Тимошенко за ее предательство

Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК считает, что сенсационное заявление лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о всенародном избрании Президента Украины свидетельствует о том, что он, таким образом, отомстил лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО за ее предательство после 2 сентября прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Ивано-Франковске на вече-реквиеме, посвященном памяти замученных в НКВД прикарпатцев в 1939-1941 годах в Демьяновом Лазе.

«ЯНУКОВИЧ сделал сенсационное заявление после посещения храма. ЯНУКОВИЧ таким образом «отблагодарил» ТИМОШЕНКО за ее предательство, когда в прошлом году, 2 сентября они голосовали вместе, а затем переголосовывали свое же решение», - отметил О.ТЯГНИБОК и сообщил участникам вече-реквиема, что «в «регионах» есть несколько кланов».

«Клан КЛЮЕВА, клан АХМЕТОВА, клан ФИРТАША и другие, которые объединились вокруг ЯНУКОВИЧА. Они все уже терпеть не могут ЯНУКОВИЧА. Они нуждаются в новом лидере, но просто так не могут от ЯНУКОВИЧА избавиться по одной простой причине - ЯНУКОВИЧ единственный среди них имеет рейтинг», - отметил политик.

«И поэтому олигархи решили «спалить» ЯНУКОВИЧА. Они его убеждали в том, чтобы он шел на избрание Президента в парламенте, чего хочет ТИМОШЕНКО. ЯНУКОВИЧА свои хотели подставить», - убежден О.ТЯГНИБОК.