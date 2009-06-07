Янукович намекнул Тимошенко, чтобы до выборов на него не рассчитывала

Лидер Партии регионов Виктор Янукович понял, что времени на внесение изменений в Конституцию уже не хватит, и хотя ускорять реформы необходимо, но это нельзя делать, ограничивая права граждан. Политик заявил, что это было главным вопросом, "который останавливал меня перед принятием окончательного решения по созданию новой коалиции". Сейчас Янукович принял решение: нельзя переносить выборы Президента в парламент.

Приводим полный текст заявления Виктора Януковича, которое распространил официальный сайт Партии регионов :

«Трудные времена требуют реформ. Мы должны реформировать нашу Конституцию, наши институты власти и нашу экономику. Сохранение ситуации в нынешнем виде угрожает не только нашему экономическому благосостоянию... Это угрожает существованию нашего независимого государства. Но при том, что реформы очень нужны, решение по ним не может приниматься кулуарно, в тайне от народа.

Эти дни были непростыми для всех нас: для моих однопартийцев, для миллионов сторонников Партии регионов. И для меня – особенно.

Я должен был сделать выбор.

Мы понимали и понимаем, что спасти Украину от неминуемого экономического и политического банкротства способны лишь лидеры, готовые отказаться от своих личных политических амбиций. Ни один из них в одиночку, ни одна партия сделать это самостоятельно не смогут.

Спасение Украины возможно лишь путем объединения всех без исключения участников политического процесса невзирая на то, что их разделяет.

Начиная с 2005 года, я неоднократно демонстрировал готовность к объединению со всеми, кто понимал необходимость такого шага для проведения глубоких структурных превращений. Я пытался не обращать внимание на личные обиды, несправедливые обвинения, публичные унижения, которыми меня пробовали уничтожать оппоненты. В ответ на это я неизменно повторял: альтернативы объединению нет.

Правда оказалась на моей стороне – переговоры о создании коалиции с БЮТ и другими политическими силами, хоть со значительным опозданием, но начались. Они велись непросто, потому что слишком много проблем накопились за это время в нашем общем доме – в Украине.

В ходе переговоров для меня стало очевидным, что даже при готовности всех участников к серьезным компромиссам, широкая коалиция столкнется с рядом проблем, которые быстро решить не удастся. Я понимал политическую цену усилий, которые нужно будет сделать, для всех участников процесса. Понимал, что и новому правительству, и новой коалиции нужно будет время.

Но приближение президентских выборов лишает смысла создание нового правительства. Нескольких месяцев, которые отделяют Украину от президентских выборов, просто не хватило бы, чтобы начать действительно эффективную антикризисную деятельность.

Мы рассматривали путь внесения изменений в Конституцию, которые предусматривали выборы президента в парламенте и продления на определенный срок полномочий парламента. Цель таких изменений – дать новой коалиции и новому правительству время для реализации программы возрождения экономики.

Однако эти изменения в Конституцию нужно было вносить очень быстро. Это значило, что нужно отказаться от широкого их обсуждения в обстановке открытости и прозрачности. А такой путь – это шаг назад от демократии.

Нужно всегда советоваться с народом.

Да, ускорять реформы необходимо, но не за счет ограничения прав граждан. И этот вопрос был главным, который меня тревожил, и который останавливал меня перед принятием окончательного решения по созданию новой коалиции.

Я имел большие сомнения и относительно способа избрания президента, который предусматривали бы эти конституционные изменения. Выборы главы государства в парламенте, бесспорно, сэкономили бы средства и время, которые можно и нужно было бы использовать для быстрой реализации антикризисной программы. Но в то же время этот путь породил бы у общества сомнения в прозрачности наших действий, в уважении к людям со стороны власти.

А волю граждан нужно уважать. Потому я всегда был убежден - лидеры должны доверить свою судьбу народу. Я заявлял всегда, и заявляю сейчас – президент государства должен быть избран на прямых всенародных выборах. Особенно сейчас, когда нужно будет новому президенту реализовывать очень непростые задания, возможно, внедрять непопулярные реформы.

Чтобы сделать это, президент должен опираться на доверие своего народа. Люди должны верить – лидер государства делает все возможное, чтобы улучшить жизнь каждого гражданина, чтобы Украина возродила экономику и получила перспективу на будущее. Мандат такого доверия можно получить лишь на всенародных выборах.

У меня нет намерения политизировать переговоры или их провал для достижения краткосрочных политических дивидендов. Я должен сказать, что переговоры, какие мы вели с партнерами, дали много на перспективу. Пройденный путь к объединению остается нашему общему достоянию. Это тот бесценный груз, который мы берем с собой, продолжая движение вперед. Мы обязательно используем его. Это произойдет сразу после президентских выборов. Но пусть народ – и только он - даст мандат доверия тому, кто, по его мнению, сможет обеспечить проведение дальнейших реформ.

Избранный всенародным голосованием лидер государства сможет объединить страну. Это будет президент избранный народом, а не Верховной Радой. Правда и прозрачность власти перед обществом откроют перед нами перспективу преодоления глубокого политического и экономического кризиса, последующего развития нашей страны и улучшения жизни ее граждан.

Я принимаю это решение однозначно. Сердце подсказывает мне – избрание президента всенародно на прямых выборах - это единственный правильный выбор, на который следует отважиться. И я его делаю. И пусть Господь нам помогает!»