Суд закрыл дело против Тимошенко относительно пересечения границы вместе с Саакашвили

Судья Мостиского районного суда Львовской области Юрий Белоус закрыл производство о привлечении к административной ответственности председателя фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и народного депутата от "Батькивщины" Сергея Власенко за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщил УНИАН адвокат Николай Титаренко, который представлял интересы народных депутатов в суде, такое решение судья вынес вчера, 13 декабря.

"Дело закрыто на основании ст. 247 (обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении – УНИАН) Кодекса об административных правонарушениях", - добавил он.

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По словам Титаренко, ст. 247 предусматривает исключительные обстоятельства привлечения к административной ответственности.

"Защитой во время судебного заседания отмечалось, что по данной статье есть несколько оснований для прекращения административного производства как такового", - сказал Титаренко.

Также он уточнил, что сторона защиты настаивала на отсутствии в действиях депутатов состава административного правонарушения и истечении сроков привлечения к админответственности.

При этом Титаренко отметил, что пока неизвестно, какой аргумент адвокатов судья принял во внимание, поскольку он огласил лишь результативную часть решения.

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Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов, среди которых была Тимошенко и Власенко, и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и постановил взыскать с него штраф в размере 3,4 тыс. грн.

24 октября Апелляционный суд Львовской области оставил в силе решение Мостиского суда.