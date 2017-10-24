Суд оставил в силе штраф Саакашвили за прорыв границы Украины

Апелляционный суд оставил в силе решение Мостиского районного суда Львовской области относительно незаконного пересечения украинской границы бывшим президентом Грузии, экс-председателем Одесской ОГА, лидером «Движения новых сил» Михеилом Саакашвили.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня было принято Апелляционным судом Львовской области. В частности, судья Игорь Танечник огласил, что суд решил оставить без изменений постановление Мостиского райсуда от 22 сентября 2017 года, которым Саакашвили признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы), апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, сопровождавших его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.