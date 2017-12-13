Корбан вернулся из Израиля в Украину

15:20, 13 декабря 2017
Политика
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"Он вернулся. Мой лучший друг", - написал о возвращении Корбана Филатов.

Филатов устроил Корбану теплую встречу / Фото Borys Filatov via Facebook

Предприниматель и экс-глава партии "УКРОП" Геннадий Корбан вернулся в Украину. Об этом написал в Facebook городской голова Днепра Борис Филатов.

"Он вернулся. Мой лучший друг. [...] Я всегда знал, что это произойдет. Знал даже тогда, когда было совсем невыносимо...", - написал Филатов.

Как сообщал УНИАН, Корбан был арестован 31 октября 2015 года по подозрению в создании организованной преступной группировки. В июне 2016 года по разрешению суда он уехал на лечение в Израиль. Дело Корбана вел судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус. Этот судья впоследствии был уличен во взяточничестве и сейчас находится в Молдове, затягивая процесс возвращения в Украину.

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Теги: #дело Корбана