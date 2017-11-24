Судья-"баночник" Чаус подал в суд на президента Молдовы

Украинский судья Николай Чаус подал в суд на президента Молдовы Игоря Додона, который отклонил его ходатайство о предоставлении политического убежища. Об этом сообщает Anticoruptie.md, передает Европейская правда.

Решение об отказе в предоставлении политического убежища было принято 5 октября, Чаус решил обжаловать его в суде. Первое слушание по этому делу было отложено по техническим причинам. Следующее запланировано на 19 февраля 2018 года.

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Эксперты считают, что это действие - всего лишь задержка в процедуре, и ничего больше, отмечает издание.

Дело об экстрадиции в Молдове затягивается. 13 слушаний, которые уже были проведены в окружном суде Кишинева, каждый раз откладывались по просьбе защиты. Очередное заседание перенесли 24 ноября.

"Заседание было отложено до 5 марта 2018 года, и именно по этой причине - апелляция на решение отклонить заявку на политическое убежище", - сказал представитель прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в получении взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. Указанные денежные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечении его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. С 12 сентября судья объявлен в национальный розыск, с 11 ноября - в международный розыск.

28 февраля 2017 года судью Чауса задержали в Молдове. 2 марта суд в Кишиневе арестовал его на 15 суток за незаконное пересечение молдавской границы. Позже стало известно, что Чаус находится в Кишиневе под домашним арестом.

4 октября Высший совет правосудия отстранила судью Чауса от осуществления правосудия. Решение об отстранении судьи Чауса будет действовать до принятия ВРУ решения о его увольнении с должности или к отмене решения Дисциплинарной палаты.