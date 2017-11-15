Россия не выполняет Минские соглашения, предпосылок для встреч в "нормандском формате" нет - МИД

Предпосылок для проведения встреч в "нормандском формате" на любом уровне нет из-за невыполнения Российской Федерацией Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сказала в эфире радио "Голос Столицы".

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"Нет для этого предпосылок. Как только предпосылки будут, будут встречи и на уровне глав внешнеполитических ведомств, и на уровне президентов. Пока нет предпосылок. То есть мы не видим никаких шагов России по деэскалации ситуации на Донбассе, по выполнению Минских договоренностей, и в контексте миротворческой операции - Россия играет в определенный покер и думает, что этого никто не видит и не понимает", - заявила Беца.

"Все понимают, иллюзий нет. Все прекрасно знают, что Россия является агрессором, с которым мы будем бороться, и имеем поддержку всех стран", - подчеркнула Беца.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Кремле заявили, что контактов высокого уровня в рамках «нормандского формата» пока не запланировано.

26 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о причинах задержек в проведении новых встреч в "нормандском формате".

"Переговоры имеют смысл, когда все хотят разговаривать. Сейчас мы имеем ситуацию, когда Россия пытается выходить с какими-то трюками. Это известное предложение Путина по миротворцам, поскольку мы предлагали это в 2015 году. Он, специально выжидая, дал это только сейчас для того, чтобы изменить последовательность того, что нам делать в Донбассе", - сказал Климкин в ответ на вопрос, когда возможно продолжение переговоров в "нормандском формате".

При этом дипломат сказал, что украинская сторона поддерживает тесный контакт с другими партнерами по "нормандскому формату" - с Германией и Францией. Он напомнил, что с этой целью совершил визит в Берлин.

"Будем продолжать переговоры, когда будем иметь смысл. Как только будет смысл - будем встречаться. В каком формате, будем смотреть - это будут министры, или это будет на высшем уровне", - добавил глава МИД.