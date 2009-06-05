Колесникова арестовали, чтобы вымогать у Ахметова 2 миллиарда?

В Генеральной прокуратуре Украины и Министерстве внутренних дел Украины действовала преступная группа, занимавшаяся фальсификацией уголовного дела Бориса КОЛЕСНИКОВА. Целью этой группы, а также их покровителей было получение «выкупа» от бизнесмена Рината АХМЕТОВА. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН в интервью газете "Левый берег", опубликованном сегодня.

"Дело КОЛЕСНИКОВА было сфальсифицировано, причем высокими должностными лицами МВД и ГПУ. Сегодня это уже можно утверждать с точностью", - заявил заместитель генпрокурора.

Р.КУЗЬМИН также сказал, что "есть мнение: в ГПУ именно ШОКИН (бывший заместитель генпрокурора Виктор ШОКИН – УНИАН) сыграл ключевую роль в том, что КОЛЕСНИКОВ незаконно отсидел четыре месяца. Во всяком случае, мы точно знаем, что АХМЕТОВ мог стать беднее на два миллиарда…".

Как отметил заместитель генпрокурора, "обстоятельства, изложенные ПИСКУНОМ, свидетельствуют о том, что в ГПУ и МВД тогда действовала преступная группа, занимавшаяся фальсификацией уголовного дела КОЛЕСНИКОВА. Более того, дабы подольше задержать его в тюрьме, милиционеры под видом неизвестных звонили – угрожали взорвать дамбу на Киевском море. Помните эту историю? Мы их нашли – всех привлекли к ответственности".

"Даже ПЕНЧУК признал, что КОЛЕСНИКОВ не совершал против него преступлений", - заявил Р.КУЗЬМИН и рассказал, что на счетах Б.ПЕНЧУКА перед арестом обнаружили почти 4 млн. долларов. "И этот человек называет себя пострадавшим от КОЛЕСНИКОВА?!", - задал риторический вопрос Р.КУЗЬМИН.

Справка УНИАН. В 2005 году Борис ПЕНЧУК, бывший совладелец крупного донецкого торгового центра «Белый лебедь», обвинил Б.КОЛЕСНИКОВА, в тот момент председателя Донецкого областного совета, в вымогательстве акций «Белого лебедя». В результате, против Б.КОЛЕСНИКОВА было возбуждено уголовное дело, он был задержан и 4 месяца провел в СИЗО. В августе 2005 года Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден из-под стражи, и уголовное дело против него было закрыто «в связи с отсутствием состава преступления».

Позже, в апреле 2008 года, сам Б.ПЕНЧУК попал под следствие – «за дачу ложных показаний». Обвинение Б.ПЕНЧУКУ было предъявлено Генеральной прокуратурой, а в октябре 2008 года его дело с обвинительным заключением было передано в Ворошиловский районный суд Донецка.

2 марта 2009 г. Ворошиловский райсуд г. Донецка приговорил Б.ПЕНЧУКА к 8 годам лишения свободы за вымогательство, а также заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

29 апреля 2009 г. Апелляционный суд Донецкой области сократил Б.ПЕНЧУКУ срок лишения свободы с 8 до 6 лет.