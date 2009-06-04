Янукович и Тимошенко ведут консультации с Литвиным
20:38, 04 июня 2009Политика
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О его праве на участие в "ширке"
|Александр ЕФРЕМОВ
Об этом журналистам сказал "регионал" Александр Ефремов, отвечая на вопрос, ведутся ли с Литвином переговоры о коалиции.
"С Владимиром Михайловичем тоже ведутся консультации по данному вопросу", - сказал он.
"Ему предлагается также войти в состав коалиции на основании тех документов, которые готовятся. Но это его право и право фракции определяться со своим участием или неучастием в этом большинстве", - добавил Ефремов.
В четверг Литвин заявил, что выступает за создание широкой коалиции в составе БЮТ, Партии регионов, Блока Литвина и НУ-НС, напоминает Украинская правда.
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