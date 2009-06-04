Янукович и Тимошенко ведут консультации с Литвиным

Фракции Партии регионов и БЮТ ведут переговоры со спикером Владимиром Литвином по поводу участия его фракции в широкой коалиции.

Об этом журналистам сказал "регионал" Александр Ефремов, отвечая на вопрос, ведутся ли с Литвином переговоры о коалиции.

"С Владимиром Михайловичем тоже ведутся консультации по данному вопросу", - сказал он.

"Ему предлагается также войти в состав коалиции на основании тех документов, которые готовятся. Но это его право и право фракции определяться со своим участием или неучастием в этом большинстве", - добавил Ефремов.

В четверг Литвин заявил, что выступает за создание широкой коалиции в составе БЮТ, Партии регионов, Блока Литвина и НУ-НС, напоминает Украинская правда.