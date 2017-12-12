Гигантские хоромы и охрана: журналисты показали роскошный особняк Луценко, записанный на тестя (фото)
Площадь дома Луценко, как утверждают журналисты, составляет 859 кв. м.
Журналисты "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) показали особняк главы ГПУ Юрия Луценко под Киевом. Соответствующие фото они показали на своей странице в Facebook.
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"3,2 км, или 7 мин на авто. Это - расстояние между поместьями Пшонки и Луценко. Но дома генпрокуроров близки не только территориально, но и стилистически. Трудно сказать, Луценкам удалось переплюнуть фирменный "пшонка-стайл" (вряд ли), однако внешне все очень похоже: гигантские хоромы в коттеджном городке, охрана, рядом озеро, лес", - говорится в сообщении.
По словам журналистов, площадь дома Луценко составляет 859 кв. м и якобы в несколько раз превышает дом Пшонки.
Также в ЦПК рассказали, что все это записано на 76-летнего отца Ирины Луценко (супруги главы ГПУ - Ред.), который всю жизнь проработал на автобазе в Дубном.
Как сообщал УНИАН, прокуратура сообщила о подозрении одиозному экс-заместителю Пшонки и показала его золотую лопату.