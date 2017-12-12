Гигантские хоромы и охрана: журналисты показали роскошный особняк Луценко, записанный на тестя (фото)

Журналисты "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) показали особняк главы ГПУ Юрия Луценко под Киевом. Соответствующие фото они показали на своей странице в Facebook.

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"3,2 км, или 7 мин на авто. Это - расстояние между поместьями Пшонки и Луценко. Но дома генпрокуроров близки не только территориально, но и стилистически. Трудно сказать, Луценкам удалось переплюнуть фирменный "пшонка-стайл" (вряд ли), однако внешне все очень похоже: гигантские хоромы в коттеджном городке, охрана, рядом озеро, лес", - говорится в сообщении.

По словам журналистов, площадь дома Луценко составляет 859 кв. м и якобы в несколько раз превышает дом Пшонки.

Также в ЦПК рассказали, что все это записано на 76-летнего отца Ирины Луценко (супруги главы ГПУ - Ред.), который всю жизнь проработал на автобазе в Дубном.

Как сообщал УНИАН, прокуратура сообщила о подозрении одиозному экс-заместителю Пшонки и показала его золотую лопату.