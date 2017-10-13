Прокуратура сообщила о подозрении одиозному экс-заместителю Пшонки и показала его золотую лопату (фото)

Генеральная прокуратура Украины составила письменное уведомление о подозрении бывшему первому заместителю Генерального прокурора Украины Ренату Кузьмину за совершение уголовного преступления, предусмотренного рядом статей Уголовного кодекса Украины, в частности, злоупотребление властью или служебным положением, служебный подлог, а также самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как известно, во время обысков бывших чиновников была найдена золотая лопата, напоминает в Facebook Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко. По ее словам, этот инструмент был обнаружен еще в декабре прошлого года во время обыска в доме отца бывшего первого заместителя Генпрокурора Украины времен Януковича.

Отмечается, что прокуратурой Черкасской области во процессуальным руководством Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего первого заместителя Генерального прокурора Украины и директора Государственного предприятия «Комплекс отдыха «Пуща-Водица» за совершение ими особо тяжких и тяжких преступлений.

"Досудебным расследованием установлено, что в период 2008-2010 годов на то время заместитель и в дальнейшем первый заместитель Генерального прокурора Украины, действуя по предварительному сговору в группе с директором ГП «Комплекс отдыха «Пуща-Водица» Государственного управления делами Администрации Президента Украины, путем злоупотребления служебным положением из корыстных мотивов, служебных подделок и использованием заведомо подложных документов, совершили самовольное противоправное захвата земельного участка рекреационного назначения площадью 1,0457 га на территории ГП «Комплекс отдыха «Пуща-Водица» Государственного управления делами АП Украины в г. Киеве, самовольное незаконное строительство жилого дома площадью 1068 кв и прилегающих сооружений на этой самовольно занятом государственной земельном участке рекреационного назначения, а также умышленные действия по сокрытию совершенных преступлений и легализации приведенного незаконно полученного недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

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Указанными совместными умышленными преступными действиями заместителя, а в дальнейшем первого заместителя Генерального прокурора Украины, как должностного лица правоохранительного органа, и директора ГП «КВ «Пуща-Водица» Госуправления делами АП Украины, как должностного лица, государству согласно заключению судебной экспертизы причинен ущерб в размере более 1,2 млн грн, который в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.

Также, в результате указанных преступлений в декабре 2010 года на то время первый заместитель Генерального прокурора Украины противоправно приобрел в собственность указанное недвижимое имущество незаконного происхождения, которое в 2010 году составляло рыночную стоимость почти 8,4 млн грн, что согласно п. 3 примечания к ст. 209 УК Украины, превышает 18 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан и является особо крупным размером.

"По результатам досудебного расследования 12.10.2017 заместитель Генерального прокурора Украины составила письменное сообщение о подозрении бывшему первому заместителю Генерального прокурора Украины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство), ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 УК Украины", - добавили в ведомстве.

В настоящее время принятыми мерами установить местонахождение этого подозреваемого лица не оказалось возможным. В соответствии с требованиями УПК Украины подозреваемый объявлен в розыск, проведение которого поручено Нацполиции Украины и решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Также 12.10.2017 заместитель Генерального прокурора Украины в присутствии адвоката сообщил о подозрении директору ГП «Комплекс отдыха «Пуща-Водица» Госуправления делами АП Украины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В настоящее время на рассмотрении в суде находятся ходатайства прокурора об избрании этом подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и отстранения от должности. По ходатайству органа досудебного расследования на указанные незаконно полученные объекты недвижимости судом наложен арест и в дальнейшем будет решен вопрос относительно их возвращения государству.

Как сообщал УНИАН, экс-заместитель генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмин находится за границей.