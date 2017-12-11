Саакашвили на суде назвал себя военнопленным

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что он не задержанный, а военнопленный. Об этом он сказал в Печерском суде 11 декабря, передает "Украинская правда".

"Я не считаю себя задержанным. Я считаю себя в военном плену. Я считаю себя пленником олигархата Украины и Путина. Я военнопленный. Реально. Потому что они ведут войну против Украины", - сказал Саакашвили.

На вопрос, какого решения он ожидает, задержанный сказал: "Что бы они не вынесли, – наша борьба будет продолжаться".

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По словам Саакашвили, если его вернут в тюрьму, то он продолжит голодовку.

"Я не боюсь. Я показал, как может работать президент, и я покажу, как может умереть президент. Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до конца. Но все будут знать, кто устроил это убийство. Они могут меня убить, но они никогда не убьют народ Украины и стремление украинцев к свободе", - сказал он.

Саакашвили также спел украинский и грузинский гимны в суде.

Ранее сообщалось, что Саакашвили задержали вечером 8 декабря и доставили в следственный изолятор СБУ.

Прокуроры просят суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.