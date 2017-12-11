Украине нужна внутренняя стабильность, чтобы сфокусироваться на реформах – Совет ЕС

Нехватка внутренней стабильности не дает Украине возможности сосредоточиться на важных реформах, заявляет Свен Миксер, министр иностранных дел Эстонии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Как пишет Радио Свобода, учитывая ситуацию с акциями протеста и задержанием лидера «Движения новых сил», бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили представитель эстонского председательства в ЕС отметил, что Таллинн вместе с другими европейскими партнерами готовы помогать Киеву в поиске решения всех насущных вопросов.

«Эстония слишком привержена делу поиска решения ситуации в Украине, как о российской оккупации и незаконной агрессии в Крыму, так и в помощи популяризации домашнего плана реформ. Это важные вещи, но внутренняя стабильность как раз и помогает украинским властям сосредоточить внимание на этой важной программе реформ. Зато, очевидно, что недостаток этой стабильности не идет на пользу. Но Эстония и другие страны готовы и дальше помогать Украине в поиске решений всем этим насущным вопросом», – заявляет Миксер.

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Михеила Саакашвили задержали в Киеве вечером 8 декабря на квартире одного из его сторонников, бывшего главного представителя полиции. Политика объявили в розыск после того, как 5 декабря ему удалось избежать задержания.

По сообщениям Генеральной прокуратуры Украины, Саакашвили подозревают по статье Уголовного кодекса Украины «содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности».

5 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на свою деятельность в Украине. Он привел записи перехвата разговоров, что, по его словам, подтверждают это.

Саакашвили назвал ложными все обвинения в свой адрес.