Адвокат: сегодня прокуратура должна предъявить Саакашвили обвинения

18:23, 10 декабря 2017
Политика
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По мнению адвоката, сегодня Печерский суд должен избрать меру пресечения Михаелу Саакашвили.

Сегодня прокуратура должна предъявить Саакашвили обвинения / фото УНИАН

Адвокат экс-президента Грузии Михаела Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что прокуратура предъявит обвинения его подзащитному в ближайшие часы и его, скорее всего, доставят в Печерский суд, передает "РБК-Украина".

"В ближайшие часы власти намерены предъявить ему (Саакашвили, - ред.) обвинения. Его, скорее всего, доставят в Печерский суд", - сказал адвокат.

По словам защиты, пока политик чувствует себя хорошо. Адвокат добавил, что свой протест Саакашвили выражает через бессрочный протест в виде голодовки, объявленной в пятницу, 8 декабря.

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Как сообщалось, сегодня в Киеве проходил митинг в поддержку задержанного лидера "Руха нових сил" Михеила Саакашвили. Участники акции прошли от парка им. Тараса Шевченко до Майдана Независимости, где состоялось вече.

По разным подсчетам, в митинге приняли участие от 2,5 до 8 тыс. человек. Охрану правопорядка обеспечивали около тысячи правоохранителей.

Потом часть участников митинга пошла под здание СБУ на Аскольдовом переулке, где содержится Саакашвили. Там, кроме прочего, люди повредили витрину магазина "Рошен".

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