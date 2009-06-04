Герман: все обсуждено и все согласовано

Заместитель лидера фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН заявляет, что на данный момент согласованы уже все документы относительно создания нового формата коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам.

«Все обсуждено и все согласовано, очевидно», - сказала она.

Теперь, по словам А.ГЕРМАН, остается вопрос только в том, принимать решение о создании нового формата коалиции или не принимать.

Отвечая на вопрос, когда может быть подписано коалиционное соглашение, А.ГЕРМАН заметила, что в связи с праздниками (7 июня – Троица) лучше бы это было сделать на следующей неделе.