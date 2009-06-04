За надругательство над госсимволами теперь можно сесть на 3 года

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в ст. 338 Уголовного кодекса Украины, касающийся усиления ответственности за надругательство над государственными символами Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 228 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным законом устанавливается уголовная ответственность за надругательство над государственным флагом Украины, государственным гербом Украины, публичное надругательство над государственным гимном Украины в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Кроме того, в Уголовном кодексе остается норма о том, что такие действия караются штрафом до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан и арестом сроком до 6 месяцев.

Также принятыми изменениями в кодекс предусматривается наказание за надругательство над символикой иностранных государств - лишение свободы на срок до двух лет.