Климкин: Украинцы спасают польскую экономику

Павел Климкин заявил о том, что украинские заробитчаны вносят значимый вклад в экономику Польши.

Об этом глава украинского МИД сообщил в эфире "112 Украина", комментируя заявление польского премьера Матеуша Моравецкого относительно большого количества украинских беженцев в Польше.

Отметим, что ранее Моравецкий заявил о том, что Польша, "принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза".

Климкин, комментируя заявление Моравецкого, отметил, что украинцы спасают польскую экономику.

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"Мы (украинцы, - ред.) реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю случаи, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, очень сфокусированы на том, что делают".

Также глава украинского МИД отметил, что, по оценкам ведомства, сейчас в Польше находится около 1 млн украинцев.

"МИД оценивает, что почти 1 млн украинцев в Польше. Так кто кого спасает? В данном смысле мы спасаем польскую экономику. Но с нашими польскими друзьями мы всегда будем разговаривать как с друзьями по всем вопросам, включая вопрос нашей исторической памяти", - добавил Климкин.

Напомним, что новый премьер Польши Матеуш Моравецкий в первый же день утверждения на посту главы кабинета министров заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события, как "геноцид на Волыни", забывать нельзя.