Новый премьер Польши назвал Волынскую трагедию "геноцидом" и заявил, что страна приняла много беженцев из Украины

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Волынскую трагедию «геноцидом» и заявил, что его страна приняла много беженцев из Украины.

Об этом он сказал 8 декабря после назначения на должность на телеканале Trwam, сообщает Польское радио.

Моравецкий отметил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, добавив, что «нельзя забывать о таких событиях как «геноцид» на Волыни».

Читайте такжеНазначен новый премьер-министр Польши

Кроме того, по его словам, Польша приняла очень много беженцев из Украины, где идет война.

«Польша, принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряженность на восточном фланге Евросоюза. Однако Европейская комиссия этого не замечает, поэтому, мы будем обращать внимание наших партнеров на это», - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, Польша считает, что решение принимать или не принимать беженцев - это ее собственная прерогатива.

«Европейская комиссия будто не замечает, что на востоке Украины война, там погибают тысячи людей», - сказал Моравецкий.

Как сообщал УНИАН, Моравецкий, ранее занимавший должность вице-премьера - министра развития и финансов Польши, был назначен премьер-министром вчера, 8 декабря.

7 декабря предшественница Моравецкого на посту премьера Беата Шидло подала в отставку.