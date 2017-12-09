В Сети опубликовали постановление прокурора о задержании Саакашвили

Журналистка Татьяна Высоцкая опубликовала на своей странице в Facebook фото постановления следователя Генпрокуратуры о преследовании Саакашвили с целью задержания, а также обыска жилья, где он находился.

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В постановлении отмечается, что 8 декабря Департамент уголовного розыска Нацполиции получил сведения о том, что Саакашвили может скрываться в квартире на проспекте Отрадном.

Обосновывая необходимость проведения обыска в постановлении отмечается, что проведение других следственных действий является невозможным из-за риска "уничтожения, изменения или искажения предметов, документов и электронных носителей информации", которые являются доказательствами по делу, а также "дальнейшего сокрытия подозреваемого Саакашвили от органов досудебного расследования".

"(...) Необходимость проведения обыска по указанному адресу является неотложной и связанной с непосредственным преследованием лица, которое подозревается в совершении преступления", - говорится в тексте постановления, подписанного прокурором Говорущаком.

Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером, 8 декабря, силовики задержали экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Его доставили в следственный изолятор СБУ. Вскоре там появились его сторонники, а также значительное количество силовиков.

После завершения следственных действий, которые продолжались несколько часов в ночь на 9 декабря, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что прокуратура будет просить суд избрать для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением браслета.

При этом она подчеркнула, что все действия в отношении экс-главы Одесской ОГА проводились в соответствии с процессуальным законодательством.

После завершения следственных действий к протестующим вышел один из адвокатов Саакашвили Руслан Чернолуцкий. Он зачитал переданное Саакашвили заявление, в котором политик назвал обвинения против себя "лживыми" и обвинил власти в попытке запугать народ.

Также Чернолуцкий рассказал, что Саакашвили заявил о проведении бессрочной голодовки.

6 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (двое или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

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Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали дверь в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения генпрокурора в содействии участникам преступных организаций.