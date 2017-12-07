Климкин обсудил с Лавровым вопрос обмена заложниками

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым вопрос обмена заложниками.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

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"Обсудили вопрос обмена заложниками с российским министром иностранных дел Лавровым. Мы должны сделать это в ближайшие недели, так как речь идет о людях и их родных", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, в состав которой входят представители Украины, России ОБСЕ и представители контролируемых Россией боевиков, вскоре планирует согласовать сроки, процедуру и дату обмена заложниками.

Ранее лидер движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук, который является одним из представителей Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ, заявил, что украинская сторона настроена к рождественским и новогодним праздникам осуществить первый этап обмена пленными по формуле "306 на 74".