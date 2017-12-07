Директор НАБУ: я выступаю, возможно, последние дни на своей должности

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения парламентского контроля» (регистрационный номер 7362) фактически упрощает порядок увольнения директора НАБУ и допускает это увольнение по политическим мотивам.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил на закрытии Глобального форума по возврату активов в Вашингтоне, сообщает журналистка Наталья Седлецкая на странице в Facebook.

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"Сейчас я выступаю, возможно, последние дни на своей должности. Сегодня в парламенте Украины зарегистрирован законопроект, который дает возможность увольнять руководство Антикоррупционного бюро, фактически упрощает порядок такого увольнения и допускает это увольнение по политическим мотивам", - сказал Сытник.

"А политические мотивы очень простые - не всем в Украине нравится то, что кто-то реально расследует коррупционные схемы, реально замораживает активы и реально имеет намерения возвращать их народу Украины", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, лидеры фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспеченич парламентского контроля» (регистрационный номер 7362).

Документом предлагается дополнить закон «О Регламенте Верховной Рады Украины» новой главой 33-1 и статьей 216-2. Этими изменениями предусмотрено, что Верховная Рада может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, что влечет за собой отставку с должности.

При этом отмечается, что вопрос о выражении недоверия может быть внесен на рассмотрение парламента президентом, Кабинетом министров и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 150 народных депутатов.