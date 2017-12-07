Тиллерсон призвал Россию прекратить запугивать и нападать на миссию ОБСЕ на Донбассе

Главным вызовом, который сейчас стоит перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), является решение ситуации в Украине. Об этом на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает радио Свобода.

Читайте такжеТиллерсон в НАТО: агрессия России в Украине представляет наибольшую угрозу безопасности Европы"Из всех вызовов, которые стоят сегодня перед ОБСЕ, нет более важного или язвительного, чем ситуация в Украине. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", – подтвердил глава американского внешнеполитического ведомства.

"В то время, когда Украина предпринимает меры для соблюдения минских соглашений и имеет дальше это делать, Россия не делает этого. В 2017 году погибло больше гражданских, чем в 2016 году. В ноябре нарушения соблюдения прекращения огня в Донецке и Луганске выросли на 60%», – сказал Тиллерсон.

«Мы призываем Россию и ее представителей прекратить преследование, запугивание и нападения на миссию ОБСЕ», – подчеркнул госсекретарь США и напомнил о гибели в апреле 2017 года на Луганщине американца Джозефа Стоуна, который работал фельдшером в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Вене состоялась встреча между министром иностранных дел Павлом Климкиным и госсекретарем США Рексом Тіллерсоном. «Обсудили все: от совместной работы над миротворческой миссией ООН на оккупированном Донбассе до энергетической безопасности и поддержки эффективной и независимой антикоррупционной системы в Украине», – сообщил Климкин.