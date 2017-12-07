Климкин рассказал о встречах с Тиллерсоном и Волкером на Совете министров ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон обсудили дальнейшее давление на Российскую Федерацию в контексте будущих новых санкций.

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Об этом Климкин сообщил в своем видеоблоге, рассказывая об участии в мероприятиях в рамках 24-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Министр назвал встречу с Тиллерсоном "классной" по атмосфере.

"Многие вопросы обсудили о том, что мы делаем вместе с ним и (спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины) Куртом Волкером по продвижению (миротворческой) миссии, что делать дальше, как дальше строить давление на Россию, в том числе и в контексте реализации новых американских санкций. Много разных идей. Работаем дальше", - заявил Климкин.

Он также сообщил, что обсудил с Тиллерсоном реализацию реформ в Украине.

"И, конечно, обсудили необходимость последовательного продолжения реформ в Украине, о поддержке этих реформ со стороны Соединенных Штатов, и о том, что необходимо дальше продвигаться в деле создания эффективной и независимой антикоррупционной системы в Украине, поскольку без этого успех реформ невозможен. Невозможен успех Украины как европейского и демократического проекта, и Соединенные Штаты нам будут однозначно в этом и в дальнейшем помогать", - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Климкин сообщил, что Министерство финансов США в январе подготовит новый список российских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под ограничительные меры.