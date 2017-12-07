Климкин на Совете министров ОБСЕ в Вене: Россия должна заплатить Украине компенсацию за агрессию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Россия должна заплатить Украине компенсацию за агрессию. Об этом он сказал во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, которое транслировалось на сайте организации.

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Он отметил: "Четко понятно, что деоккупация Крыма станет единственным путем для решения текущих проблем с правами человека и безопасности на полуострове. Мы призываем к мирным скоординированным усилиям в рамках структуры специальной платформы, инициированной Украиной", - заявил Климкин.

Также он сказал, что путь к миру на Донбассе изложен в Минских соглашениях.

"Украина продемонстрировала свою приверженность достигнутым соглашениям благодаря практическим шагам. До сих пор не было сигнала, Россия когда-нибудь намеревалась соблюдать ее обязательств. Минские обязательства России включают прекращение огня, вывод ее войск и вооружения с территории Украины и возвращение контроля государственной границы украинскому правительству. Она должна покинуть временно оккупированный Крым и компенсировать ущерб, который она причинила украинцам, украинской земле и инфраструктуре", - подчеркнул Климкин.