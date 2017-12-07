Маразм крепчал: суд по просьбе адвокатов Насирова обязал прокуроров зачитать 800 страниц обвинительного акта

Адвокаты отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на заседании Шевченковского райсуда Киева настояли на зачитывании полного теста обвинительного акта, который насчитывает 800 страниц.

Об этом "Центр противодействия коррупции" сообщил на своей странице в Facebook. "Шевченковский суд Киева, где слушается дело Насирова, выдал какую-то космическую жесть. По просьбе защиты суд (судьи Бугель, Щебуняєва и Хардіна) обязал прокуроров зачитать полный текст обвинительного акта! На секундочку, это 800 страниц", - сказано в сообщении.

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Также в ГПК прогнозируют, что, учитывая большой объем обвинительного акта, и из-за того, что суд не спешит рассматривать дело, дело Насирова будет слушаться очень долго.

"Прокурор за часик успел прочитать 29 страниц, после чего суд приостановил заседание, потому что им нужно слушать другие дела. Таким темпом прокурор будет около года читать один только обвинительный акт, поскольку следующее заседание запланировали на 19 января 2018 года", - отмечается в сообщении.

Сегодня Шевченковский райсуд Киева начал рассмотрение по сути дела против Насирова, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением и в служебном подлоге, а также против его подчиненного, руководителя Департамента погашения долга ДФС Владимира Новикова - по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт против Насирова и Новикова.

Следствие считает, что Насиров протяжении 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры и законных оснований, что повлекло государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Насирова и руководителя Департамента погашения долга ДФС было завершено 28 июля.

Как сообщал УНИАН, Насиров будет носить браслет еще до 14 декабря, но имеет возможность выезжать из Киева.