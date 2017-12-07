Рада приняла законопроект о дипломатической службе, из которого АП исключила положение о функции "служения украинскому народу"

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о дипломатической службе (№7322). Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 230 народных депутатов из 369, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил во время рассмотрения законопроекта народный депутат от "Батькивщины", член Комитета ВР по иностранным делам Борис Тарасюк, летом этого года рабочая группа завершила работу над проектом. Он отметил, что по инициативе министра иностранных дел этот законопроект, по согласованию с комитетом, был передан Администрации президента.

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"Там он находился целых полгода. И что же случилось с этим законопроектом, основа которого была сделана рабочая группа? С этим законопроектом произошло то, что Администрация президента убирает очень важную функцию парламентского контроля из текста законопроекта и изымает статью, касающуюся консультаций перед назначением глав дипломатических представительств президентом Украины", - сказал депутат и отметил, что в комитете выступили против такой поправки.

Кроме того, добавил Тарасюк, из законопроекта исчезло положение о такой функции дипслужбы, как "служение украинскому народу". "Можете догадываться, кому должна тогда служить дипломатическая служба", - сказал парламентарий.

Законопроектом определяется, что дипломатическая служба – государственная служба особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой национальных интересов Украины в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.

Законопроектом определяются основные задачи органов дипломатической службы, среди которых обеспечение защиты национальных интересов Украины; реализация внешнеполитического курса Украины, направленного на развитие политических, экономических, культурных, гуманитарных, научных, иных связей с иностранными государствами и международными организациями; защита прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.

Поступление на дипломатическую службу осуществляется путем назначения гражданина Украины на должность дипломатической службы по результатам конкурса, кроме случаев, когда назначение на дипломатические должности осуществляет президент Украины. Среди прочего, устанавливается, что заработная плата дипломатических служащих, кроме составляющих, которые установлены законом "О государственной службе", включает надбавку за дипломатический ранг, в случае если им не выплачивается надбавка за ранг государственного служащего.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады Украины как неотложный проект закона «О дипломатической службе».

Законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведение ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижа дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала, а также для унификации с положениями закона «О государственной службе».

По мнению главы государства, принятие данного закона не менее важно, чем построение оборонной стратегии, утвержденной в Стратегическом оборонном бюллетене, и формирования армии.