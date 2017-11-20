Порошенко внес в парламент законопроект "О дипломатической службе"

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады Украины как неотложный проект закона «О дипломатической службе». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала, а также для унификации с положениями Закона Украины «О государственной службе», - говорится в сообщении.

Основной задачей проекта является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипломатической службы как государственной службы особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой ее национальных интересов в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.

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Законопроект определяет правовой статус таких лиц, особенности деятельности органов дипломатической службы, порядок вступления на дипслужбу, ее прохождения и прекращения, закрепляет ротацию как обязательное условие прохождения дипломатической службы, а также нормирует вопрос оплаты труда, социальные гарантии работников.

Ожидается, что принятие данного проекта закона будет способствовать комплексной модернизации дипслужбы и обеспечит единство подходов в правовом регулировании особенностей дипломатической службы как составной части государственной службы.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Верховная Рада в декабре примет новую редакцию закона о дипломатической службе.

По мнению главы государства, принятие данного закона не менее важно, чем построение оборонной стратегии, утвержденной в Стратегическом оборонном бюллетене, и формирование армии.