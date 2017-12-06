Киев обеспокоен активизацией контактов НАТО с РФ на фоне продолжающейся агрессии в Украине – посол

Представитель Украины в НАТО, посол Вадим Пристайко заявляет обеспокоенность относительно активизации НАТО контактов с Россией на фоне её военной агрессии против Украины.

Так он прокомментировал собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе информацию, озвученную генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Альянс возобновляет контакты с РФ по военной линии.

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Пристайко напомнил, что из-за российской агрессии в Украине НАТО прекратило практическое сотрудничество с РФ, оставив открытыми дипломатические контакты.

«Вместе с тем, союзники, особенно в последнее время, пытаются все больше и больше общаться, используя открытые линии коммуникации, о которых они заявляли с самого начала, то есть политика НАТО относительно двустороннего диалога - с одной стороны это сдерживание и защита, с другой - поддержка диалога, остаются в силе. Но что нас действительно беспокоит, так это то, что часть этого диалога становится все более активной, когда уже трудно отличить, чем он отличается от возвращения в business as usual», - сказал украинский посол.

В этой связи он отметил, что за последнее время было проведено шесть заседаний Совета Россия-НАТО (на уровне послов), также восстанавливаются контакты на высшем военном уровне.

«Это не может не беспокоить украинскую сторону», - резюмировал Пристайко.