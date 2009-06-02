БЮТ и ПР распределили портфели: Тимошенко сдаст Луценко? (список)

БЮТ и ПР распределили полномочия в правительстве. "Украинская правда" , ссылаясь на источники, утверждает, что на данный момент известны шесть министерств, окончательно отнесенных к квоте Партии регионов:

- Министерство юстиции,

- Министерство транспорта и связи,

- Министерство аграрной политики,

- Министерство угольной промышленности,

- Министерство охраны здоровья,

- Министерство культуры и туризма.

Из кандидатур, претендующих на эти должности, известна только одна: главой Минтранса переговорщики от ПР видят Василия Джарты.

МИД и Минобороны автоматически переходят к Партии регионов.

Шесть ведомств, окончательно перешедших к БЮТ:

- Министерство внутренних дел;

- Министерство экономики;

- Министерство финансов;

- Министерство топлива и энергетики;

- Министерство промышленной политики;

- Министерство труда и социальной политики.

В случае реализации всего сценария по созданию коалиции Соборности и Возрождения, МВД может стать главным камнем преткновения. Очевидно, и это подтверждают источники, что "регионалы" в ультимативной форме требуют отставки Юрия Луценко.

С одной стороны, для Юлии Тимошенко это не принципиальный вопрос. Более того, по словам тех же источников, одним из претендентов на место Юрия Луценко премьер-министр уже называла Александра Турчинова.

Однако, единственное, что сдерживает лидера БЮТ от капитуляции в этом вопросе перед регионалами – это выход из коалиции 13 членов "Народной самооброны".

Среди новшеств, по словам источников, увеличение количества вице-премьеров: в составе нового правительства их будет восемь (!) и они будут поровну распределены между Партией регионов и БЮТ.

Известно лишь, что среди восьми вице-премьеров могут оказаться Андрей Клюев, Борис Колесников и Петр Порошенко.

Порошенко может пройти по квоте БЮТ, чтобы совмещать должность вице-премьера с исполнением обязанностей, по разным версиям, министра финансов или министра экономики.

А вот Бориса Колесникова сразу несколько источников называют возможным куратором агропромышленного комплекса.

По последней информации вокруг АПК уже зреет конфликт – представители блока Литвина еще до начала окончательных переговоров намекнули, что это их сфера влияния, чем вызвали возмущение среди "регионалов".

Также предположительно на должность главы Национального банка Украины (квота президента) будет претендовать Николай Азаров. Еще одна хорошая новость для господина Азарова: будущая коалиция намерена внедрить новый налоговый кодекс его авторства, написанный еще в 2006 году.

Национальный банк – единственная должность в экономическом блоке, которая будет отведена Партии регионов. Все остальные экономические должности отходят к БЮТ.

Пока полностью отсутствует информация о том, как могут быть распределены оставшиеся шесть министерств: Министерство образования, Министерство регионального развития, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, Министерство охраны окружающей среды, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и МЧС.