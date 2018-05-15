Юрий Мирошниченко: я против «институтов» в каждом поселке городского типа

Юрий Мирошниченко, народный депутат (фракция Партии регионов) возглавил Конфедерацию негосударственных заведений высшего образования Украины - организации, которая заботится об интересах негосударственных ВУЗов. Мы поинтересовались, каких взглядов на негосударственное образование в Украине и на пути его развития придерживается народный депутат. Какие, по-Вашему, преимущества негосударственной системы образования? Негосударственный сегмент занимает 10-12 % высшего образования в Украине от количества студентов. Но в то же время, эта система имеет ряд преимуществ. Она чрезвычайно мобильна и способна быстрее, чем государственная, внедрять новые технологии и формы обучения, специальности и специализации. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, в том числе и с государственной формой собственности ВУЗов, частная форма образования вынуждена активно и своевременно реагировать на рыночные запросы. Впрочем, лучшим оценщиком того или иного учебного заведения является практика. Мировая практика свидетельствует о том, что к лучшим ВУЗам могут относиться как частные, так и государственные учебные заведения.

Откуда запрос на частные ВУЗы в Украине? Есть несколько моделей развития этой отрасли. Европейская или немецкая так называемая университетская модель. В ней государство является главным опекуном, финансистом и контролером отрасли - строит общежития, выдает стипендию и тому подобное. Такая модель была распространена в царской России и фактически в СССР до 1991 года. Другая модель - американская. В ней образование – частное дело, государство прямо не вмешивается в отрасль, лишь заказывая за счет бюджета подготовку специалистов в зависимости от государственных потребностей. Сегодня наибольшее распространение в мире получила смешанная модель, в которой присутствуют черты европейской и американской систем.

Именно на путь построения такой смешанной модели стала Украина. От классического университетского образования мы фактически отказались. Это был вынужденный отказ. Государство и тогда, и сегодня не имеет достаточных средств, чтобы должным образом содержать систему высшего образования. Для того, чтобы развивать ее на базе университетской модели, необходимо тратить на образовательную отрасль в целом не меньше 10% ВВП. В начале 90-х стало понятно, что Украина в состоянии обеспечить разве что треть от этого желаемого показателя. Тогда и возникла потребность развивать частное образование, а если быть точным – подготовку специалистов в ВУЗах разной формы собственности. Среди частных высших учебных заведений, которые начали возникать, многие были основаны не сугубо частными лицами, а территориальными общинами (Академия муниципального управления), профессиональными объединениями (Академия профсоюзов), религиозными общинами и тому подобное.

Какие перспективы и трудности развития образования на частных принципах, может ли оно вытеснить государственное? Несмотря на отказ от чистой европейской модели, профильное министерство по инерции осуществляет полный контроль отрасли. Это основная причина, почему в Украине отсутствуют возможности развития образовательной отрасли исключительно на коммерческой основе, поскольку государство как и в прошлые времена осуществляет над ней полный контроль.

В Украине частные учебные заведения не имеют права конкурировать за государственный заказ, который распределяется на государственные ВУЗы. Частные же учебные учреждения не имеют своих специализированных советов по защите диссертационных работ, без которых невозможно иметь полноправные аспирантуры и докторантуры. Сегодня ученые звания возможно получить только после разрешения министерства, в то время как в развитых системах это прерогатива ВУЗов. Каким образом государство в лице Высшей аттестационной комиссии знает, что вы достойнее, чем я ученой степени? Это может знать лишь тот коллектив, где человек работает. Система действительно абсурдна: сегодня для того, чтобы наградить грамотой преподавателя, нужно пройти через коллегию министерства.

Отсутствуют условия предоставления пенсионного обеспечения человеку, который работает в частном высшем заведении, на том же уровне, что и в государственном. Научная пенсия должна выплачиваться более чем на половину учебным учреждением, где она работает. В сущности – это пример социальной сегрегации.

Как улучшить состояние частной образовательной отрасли? Для того, чтобы делать что-то, нужно понимать, что невозможно ничего изменить в частном образовании, не реформировав всю отрасль высшего образования. С другой стороны, реформа ее частного сектора может стать локомотивом изменений. И цель этих изменений должна быть одна - обеспечение образовательного уровня, адекватного потребностям рынка труда.

Главные усилия, на мой взгляд, должны быть направлены на повышение конкуренции в целом по отрасли. Нужно пересмотреть нормы законодательства, в том числе Закон «О высшем образовании в Украине». Главным направлением новаций должна быть ликвидация фактического неравенства между частными и государственными ВУЗами, демократизация системы подготовки научных кадров, предоставления им большей свободы самоуправления.

Государственные требования, государственные критерии, государственное лицензирование, аккредитация, аттестация выпускника учебного заведения должны быть при условии, если они сформированы на основе потребности народнохозяйственного комплекса. Но должно быть самостоятельное определение учебным учреждением форм подготовки специалистов, самостоятельное определение внутрихозяйственной деятельности. Контроль государства над высшими учебными заведениями должен быть минимальный. Но для этого нужно принципиально изменить статус Министерства образования и науки.

Каким образом? Во многих странах вообще отсутствует такое министерство, оно функционирует в составе других органов исполнительной власти. Функции государственного органа в сфере образования должны сводиться к консультационно-методологическим. Министерство также должно стимулировать лучшие формы обучения, поддерживать талантливых детей, детей-инвалидов, детей-сирот.

Вместо этого, на сегодняшний день украинское Министерство образования контролирует все – от выдачи лицензий до выпуска специалистов.

С другой стороны такой государственный контроль – чуть ли не единственный рычаг влияния на частные заведения, которые временами превращают высшее образование в профанацию и ставят цель «вытрясти» из студентов побольше денег... Если вы хотите знать мое мнение, то я тоже против «институтов» в каждом поселке городского типа. Считаю, что борьба с псевдообразованием – одно из основных направлений работы Конфедерации. С другой стороны нужного понимать, что если некоторые частные заведения имеют по триста (!) филиалов, то разрешение на такую деятельность опять же давал конкретный государственный чиновник.

Единственный реальный механизм борьбы с некачественным образованием – жесткий совместный контроль за их деятельностью со стороны государства и общественности. Например, через механизм прозрачного и максимально объективного рейтинга учебных заведений.

Почему предпочтение при существующей системе управления и регуляции деятельности ВУЗов предоставляется государственной системе образования? Это, во-первых, желание чиновников контролировать разделение государственных средств между ВУЗами и иметь доступ к их материальной базе. Последствия этого желания очевидны – посмотрите в каком состоянии находятся государственные общежития и другие объекты социальной инфраструктуры государственных высших учебных заведений. Во-вторых, это желание чиновников влиять на кадровую политику в образовании. Сегодня министерство через пенсионную политику, присуждение ученых степеней и званий в сущности осуществляет всесторонний контроль над преподавателем.

Частные учебные заведения должны существовать только за взносы студентов? Безусловно нет. Образование – слишком важная сфера, чтобы ее можно было доверить покупательной способности отдельных граждан. Ответственное общество в лице его других институтов (бизнеса, государства, сектора общественных организаций) всегда принимает участие в его поддержке. Есть множество способов финансирования подготовки специалистов. Кроме государственного заказа или частного желания лица получить образование, за рубежом распространена практика финансирования обучения за разнообразные гранты, пожертвования частных лиц. Очень развитая форма частного заказа со стороны бизнеса на подготовку специалистов, которые вместо этого должны отработать вложенные в их развитие деньги. Существуют разнообразные кредитные программы, в том числе и при участии государственных финансов. Не принимая прямого участия в финансировании отрасли, государство выступает заказчиком на подготовку специалистов соответствующей сферы, предоставляет налоговые и другие льготы. И не только ВУЗам, но и работодателям, которые за собственные средства осуществляют подготовку специалистов. К сожалению, в Украине ничего не делается для подобного стимулирования бизнеса, который бы был заинтересован в реализации такой подготовки.

Каковы перспективы Ваших инициатив относительно реформы образовательной отрасли? Я рассчитываю, что и министр образования, который сам был ректором уважаемого университета, и Верховная Рада, и на местном уровне, эксперты поддержат нас. Тем более, что в пределах Конфедерации мы принимаем решение коллегиально, не в режиме противостояния – государственные-негосударственные ВУЗы, а на уровне сотрудничества. Ведь у нас цель одна – нам нужны честные, прозрачные и понятные для всех правила!

Сергей Полищук