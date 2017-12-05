В Раде заслушивают руководство силовиков из-за ситуации с Саакашвили (видео)

Верховная Рада Украины заслушивает руководство Генеральной прокуратуры, Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры из-за ситуации, которая сложилась из-за задержания экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили развивались чрезвычайно быстро.

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Как сообщал УНИАН, утром 5 декабря 2017 года в квартиру по улице Костельной в Киеве, где проживает экс-глава Одесской ОГА, лидер партии Рух новых сил" Михеил Саакашвили, с обысками пришли силовики. Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что обыски проводят сотрудники ГПУ и СБУ.

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Сам Саакашвили при этом вылез на крышу здания и угрожал прыгнуть, однако в конце концов там его задержали правоохранители и посадили в машину. В СБУ объяснили, что Саакашвили задержан в рамках дела о содействие участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

Генпрокурор Юрий Луценко в свою очередь заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки Виктора Януковича и Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

При этом сторонники политика устроили столкновения под зданием, а потом начали блокировать движение машины с Саакашвили. Через несколько часов они смогли освободить политика, после чего колонной все вместе с Саакашвили двинулись к зданию Верховной Рады.