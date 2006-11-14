Стецькив обвинил Януковича в кадровых блицкригах

Советник Президента Украины по политическим вопросам Тарас СТЕЦЬКИВ критикует работу коалиционного правительства за первые 100 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общественных слушаний на тему «100 дней коалиционного правительства: взгляд неправительственных аналитических центров».

В частности, Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что за первые 100 дней своей работы этот состав Кабинета министров не выработал стратегических приоритетов своей деятельности, и об этих направлениях можно только догадываться из проекта государственного бюджета на 2007 год и выступлений премьер-министра и вице-премьеров.

Он также отметил, что из почти 450 постановлений правительства 270 касаются кадровых изменений, при этом 90% всех назначений осуществлено из одного региона.

Т.СТЕЦЬКИВ также сообщил, что в соответствии с постановлением правительства от 1 ноября №1532 протоколы заседаний правительственных комитетов может получить только глава Секретариата Президента в Кабинете министров. Также на этих заседаниях, кроме представителя Президента, не могут присутствовать советники главы государства, как это было до сих пор. «Даже такая простая вещь, как получение информации, стала проблемной», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Он также отметил, что не было прозрачности при подписании газовых соглашений. По его словам, МИД было отстранен от переговоров, «выпал» соответствующий межправительственный протокол, который регулировал газовые договоренности в предыдущие годы, непонятной является формула цены на газ, разорвана цена на транзит газа с ценой газа для украинских потребителей.

Т.СТЕЦЬКИВ также заметил, что приняв закон о снижении кворума собраний акционеров хозяйственных обществ, Верховная Рада сделала это для того, чтобы получить контроль над некоторыми крупными предприятиями. Он считает, что если бы Президент не применил вето к данному закону, в Украине активизировались бы рейдеры.

Он также отметил, что вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги правительство “перебросило” на местные органы власти. При этом, по словам Т.СТЕЦЬКИВА, правительство не объяснило, почему в разных регионах эти тарифы повысились по-разному.