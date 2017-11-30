Среди задержанных сотрудников НАБУ "под прикрытием" оказалась знаменитая "агент Катерина"

14:01, 30 ноября 2017
Политика
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Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура провели задержания семи сотрудников Национального антикоррупционного бюро из состава подразделения детективов "под прикрытием".

СБУ задержала 7 сотрудников НАБУ / ssu.gov.ua

СБУ задержала семь сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины, которые работали под прикрытием. Об этом "Цензор.НЕТ" сообщил источник, написал главред издания Юрий Бутусов на странице в Facebook.

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"29 ноября Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура провели задержания семи сотрудников Национального антикоррупционного бюро из состава подразделения детективов "под прикрытием" по ст. 370 Уголовного кодекса Украины – "провокация дачи взятки". Это первый случай в истории нового антикоррупционного органа, когда задержана группа сотрудников, при этом по статье, предполагающей срок лишения свободы до семи лет", – отметил он.

Среди задержанных по делу о провокации взятки сотрудниками НАБУ есть и знаменитая "агент Катерина" - та самая, которая подвела под уголовную статью народного депутата Борислава Розенблата. 

По данным Юрия Бутусова, "Катерина" также принимала участие в спецоперации по разработке заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимахиной. Операция, как мы знаем, провалилась, и теперь НАБУ обвиняют в провокации взятки – уголовном преступлении.

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Теги: #Обыски в НАБУ#СБУ задержала сотркдников НАБУ#противостояние НАБУ и ГПУ#агент Катерина и Розенблат