Среди задержанных сотрудников НАБУ "под прикрытием" оказалась знаменитая "агент Катерина"
Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура провели задержания семи сотрудников Национального антикоррупционного бюро из состава подразделения детективов "под прикрытием".
СБУ задержала семь сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины, которые работали под прикрытием. Об этом "Цензор.НЕТ" сообщил источник, написал главред издания Юрий Бутусов на странице в Facebook.
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"29 ноября Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура провели задержания семи сотрудников Национального антикоррупционного бюро из состава подразделения детективов "под прикрытием" по ст. 370 Уголовного кодекса Украины – "провокация дачи взятки". Это первый случай в истории нового антикоррупционного органа, когда задержана группа сотрудников, при этом по статье, предполагающей срок лишения свободы до семи лет", – отметил он.
Среди задержанных по делу о провокации взятки сотрудниками НАБУ есть и знаменитая "агент Катерина" - та самая, которая подвела под уголовную статью народного депутата Борислава Розенблата.
По данным Юрия Бутусова, "Катерина" также принимала участие в спецоперации по разработке заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимахиной. Операция, как мы знаем, провалилась, и теперь НАБУ обвиняют в провокации взятки – уголовном преступлении.