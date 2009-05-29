Ющенко решил отказаться от приглашения Медведева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет участвовать в петербургском экономическом форуме.

Об этом сообщил заместитель председателя Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК в интервью журналистам.

По его словам, на имя В.ЮЩЕНКО поступило приглашение за подписью президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА для участия в петербургском экономическом форуме 4-6 июня и во Всемирном зерновом форуме 6-7 июня в Санкт-Петербурге.

А.ГОНЧАРУК уточнил, что такое приглашение было направлено всем главам государств-членов СНГ.

В то же время, подтвердили свое участие в форумах лишь президенты Беларуси и Казахстана.

А.ГОНЧАРУК также рассказал, что российская сторона не предоставила украинской стороне президентской программы участия в форумах, а также не дала ответа на предложение об организации в рамках форума рабочих встреч президентов Украины и России.

«В условиях, когда украинская сторона не имеет четкого представления о том, будет ли визит в Санкт-Петербург эффективно использован как для вопросов выхода из экономического кризиса, так и для возобновления конструктивного диалога с Российской Федерацией на наивысшем уровне, принято решение о нецелесообразности участия Президента в этом мероприятии», - сказал А.ГОНЧАРУК.