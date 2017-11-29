Литва передаст Украине оружия на 2 миллиона евро
Литва передаст более чем 7 тысяч автоматов Калашникова, которые больше не используются литовской армией, а также почти 2 млн патронов к ним.
Правительство Литвы одобрило постановление о безвозмездной передаче Украине оружия на почти 2 млн евро. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Литвы.
Отмечается, речь идет об оружии и боеприпасах, которые были в использовании вооруженных сил Литвы до перехода на стандарты НАТО.
"Передача имущества – это часть последовательной и всесторонней поддержки Украины Литвой путем укрепления ее оборонного потенциала и обеспечения ее суверенитета", - сказал министр обороны Литвы Раймунд Кароблис.
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Ранее сообщалось, что стоимость вооружения, которое планируется передать, сейчас составляет 1,93 млн евро, а на его приобретение Литва потратила более 3 млн евро.
Сообщается, что Литва передаст более чем 7 тысяч автоматов Калашникова, которые больше не используются литовской армией, а также почти 2 млн патронов к ним.
Также будет передано более 80 пулеметов, свыше десяти минометов и противотанковое оружие.
Как сообщал УНИАН, США не приняли никакого решения о возможности предоставления оружия Украине.