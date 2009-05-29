Ющенко остановил решение Тимошенко о продаже госшахт

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие постановления Кабинета министров о продаже на аукционах государственных шахт.

Об этом сказано в указе Президента (от 29 мая №375/2009), текст которого обнародован на официальном сайте главы государства.

По мнению Президента, издав указанное постановление, правительство превысило свои конституционные полномочия, поскольку принятие решений об отчуждении государственного имущества, имеющего общегосударственное значение и не подлежащего приватизации, находится в исключительной компетенции Верховной Рады.

«Решив подзаконным актом вопрос об отчуждении объектов государственной собственности вопреки закону, правительство Украины взяло на себя полномочия Верховной Рады Украины, чем нарушило статью 75, пункты 3 и 36 части первой статьи 85 Основного закона государства», - отмечается в указе.

В.ЮЩЕНКО также обратился с соответствующим представлением в Конституционный Суд, в котором просит дать правовую оценку решения правительства.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля т.г. Кабинет министров Украины принял решение о продаже в этом году на открытых аукционах 98 шахт и одного государственного объединения ГП «Снежноеантрацит».

Согласно постановлению КМУ «О предотвращении кризисных явлений в угольной отрасли» (№430), шахты предполагалось реализовывать на аукционах по группам очередности. В первую группу вошли 50 шахт, во вторую - 38 и объединение «Снежноеантрацит», в третью - 10 шахт.

Средства от продажи угледобывающих активов планировалось направить

в специальный фонд для дальнейшего использования на развитие угольной отрасли.

Этим же постановлением Кабмин поручил Министерству угольной промышленности и Фонду государственного имущества совместно разработать и утвердить положение о проведении открытых аукционов.

Документ также содержит примерный договор купли-продажи структурных подразделений государственных угледобывающих объединений.