Генсек Совета Европы лоббирует возвращение России в ПАСЕ - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд лоббирует возвращение делегации Российской Федерации в сессионный зал Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал журналистам.

"Была встреча и у президента, и у меня с Ягландом. Это была очень сложная дискуссия, поскольку он действительно лоббирует возвращение делегации России", - заявил Климкин.

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"Он это обосновывает тем, что в случае, когда Россия вообще оставит Совет Европы, то сама Европейская конвенция по правам человека и, соответственно, Европейский суд по правам человека не будут действовать в отношении России. Я ему сказал, что это действительно шутка. Поскольку Госдума РФ уже приняла решение, что российское законодательство находится над решениями международного суда по правам человека", - подчеркнул министр.

"Поэтому, это, в принципе, тотальная глупость - таким образом обосновывать эту логику", - добавил он.

По словам Климкина, он говорил об этом почти со всеми министрами Европейского Союза и будет продолжать говорить.

"Я считаю, что эти попытки, они, во-первых, могут дискредитировать саму логику Совета Европы, поскольку это платформа, основана на ценностях. Во-вторых, посмотрите, если кто-то принимает решение вернуть Россию - это делается за два месяца до российских выборов, которые Путин передвинул на дату нелегального так называемого референдума (незаконный «референдум» в Крыму состоялся 16 марта 2014 - УНИАН)", -подчеркнул Климкин.

"Поэтому, никоим образом это возвращение не может произойти, но если кто-то будет его в дальнейшем продвигать, я считаю, что он продвигает логику, что Совет Европы не будет присутствовать как демократическая основа нашего сосуществования и это очень серьезная ошибка", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд обеспокоен, что Российская Федерация может покинуть Совет Европы.

По его словам, Москва может покинуть организацию, если ее требования не будут выполнены, что в итоге лишит 140 миллионов россиян возможности обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, в котором треть дел касается РФ.

Как сообщалось, летом Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Совет Европы в размере 33 миллионов евро. В целом бюджет организации составляет 450 миллионов евро. Российская сторона заявила, что не признает нового комиссара Совета Европы по правам человека, который вступит в должность в январе, пока ей не будет возвращено право голоса.