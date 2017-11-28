Германия поддержала обеспокоенность Ягланда по возможному выходу России из ПАСЕ

Правительство Германии поддерживает усилия генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда в вопросе участия России в ПАСЕ.

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Об этом говорится в полученной в понедельник, 27 ноября, официальном ответе Министерства иностранных дел ФРГ на запрос Deutsche Welle о позиции Берлина относительно недавних заявлений Ягланда о роли России в Совете Европы.

В официальном ответе сказано, что правительство Германии "поддерживает генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда в его усилиях по поиску решения для будущих вызовов".

"Совет Европы - важный международный актер, выступающий за права человека, демократию и верховенство права, который призван поддерживать и усиливать диалог 47 стран-участниц из этих и других тем", - говорится в документе.

В МИД ФРГ назвали Совет Европы " незаменимым" в качестве "хранителя" Европейской конвенции по правам человека и "более 200 других конвенций, соблюдение которых контролирует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)".

"Будет ли и с какими правами российская делегация вновь участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы, должны решать сама российская делегация или ПАСЕ, в которую входят депутаты стран-членов Совета Европы", - отметили в Берлине.

По данным издания, в пресс-службе генсека Совета Европы сообщили, что если российская делегация не зарегистрируется до начала сессии ПАСЕ, запланированной на январь 2018 года, то ее снова исключат на весь следующий год.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в комментарии изданию The Financial Times выразил обеспокоенность, что Российская Федерация может покинуть Совет Европы. По словам Ягланда, Москва может покинуть организацию, если ее требования не будут выполнены, что в итоге избавит 140 миллионов россиян возможности обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, в котором треть дел касается РФ.

"Это действительно будет очень, очень плохо, если Россия выйдет, потому что конвенция и суд являются очень важными для российских граждан", - сказал Ягланд. "Это будет иметь негативные последствия для Европы, потому что мы будем иметь Европу без России. Это будет большим шагом назад для Европы", - подчеркнул Ягланд.

Ягланд опроверг слухи, что чиновники из Москвы грозили выйти из организации в частных разговорах с ним. Но генеральный секретарь СЕ предупредил, что отказ платить взносы в бюджет организации или отказ выполнять решение Европейского суда по правам человека может привести к самостоятельному выходу РФ из организации или выходу по инициативе других государств.