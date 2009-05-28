От Тимошенко не только губернаторов, но и сельских голов отваживают?

Закарпатская облорганизация БЮТ заявляет о беспрецедентном давлении со стороны руководства области на представителей местных общин и сельских председателей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление фракции Блока Юлии Тимошенко в Закарпатском областном совете сегодня распространила пресс-служба облорганизации БЮТ.

В заявлении речь идет, в частности, о фактах давления на председателей районных и сельских советов области, которые имели место накануне Всеукраинского совещания по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов.

«На первое в истории Украины совещание такого масштаба, которое состоялось 23 мая в Международном выставочном центре в Киеве с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, всех министров и около 10 тысяч сельских председателей со всей страны, из нашей области были приглашены и предварительно зарегистрировались 332 делегата. В результате деструктивной позиции руководства области и председателей райгосадминистраций, которые путем настойчивых просьб, угроз и запугиваний отговаривали людей от участия в совещании, от Закарпатья из 332 делегатов присутствовали только около 70. При этом из Мукачевского, Воловецкого и Тячевского районов на совещании не было ни одного представителя, хотя ранее зарегистрировались многочисленные делегации. Те же председатели сельсоветов, которые все же нашли в себе мужество и поехали на совещание, в один голос утверждали, что давление со стороны РГА имело место», - говорится в заявлении.

Кроме того, согласно заявлению БЮТ, из 13 председателей районных советов Закарпатья на совещание «осмелились поехать только трое. Показательным является тот факт, что в других областях совещание восприняли адекватно и местная власть всячески способствовала участию сельских председателей в этом мероприятии, следовательно из всех областей, кроме Закарпатья, на совещании присутствовало свыше 70% из тех, кто зарегистрировался».

«От нашей же области было едва 20% от общего количества сельских председателей. При этом нельзя списать это на отсутствие денег на поездку в Киев, поскольку средства для этого были заблаговременно переведены на счета соответствующих советов», - уточнил председатель фракции БЮТ в Закарпатском областном совете Андрей СЕРБАЙЛО.

Фракция БЮТ в Закарпатском облсовете заявляет «о недопустимости действий руководства области, направленных на конфронтацию и деструктив ради достижения сомнительных политических целей представителями одной политической силы, а грубая политизация местного самоуправления, давление и запугивание председателей местных территориальных общин региона, агитация против сотрудничества с действующим правительством, граничат с антигосударственной позицией и действиями. Считаем, что лица, которые прибегают к подобным действиям, не имеют права занимать должности в государственных органах власти. Действия должностных лиц, которые дискредитируют власть и пренебрегают демократическими ценностями, должны получить надлежащую оценку высшего руководства государства и правоохранительных органов».