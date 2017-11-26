Крымские оккупанты собираются оспаривать санкции в Европейском суде - СМИ

"Власти" аннексированного Россией Крыма намерены в Европейском суде обжаловать решение о введении санкций против полуострова, пишут "РИА Новости".

По словам "руководителя" экспертного совета по международно-правовым вопросам при "крымском правительстве" Александра Молохова, первые иски могут быть предоставлены уже в следующем году.

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"Работа ведется, и если не в этом, то в следующем году, мы обязательно это сделаем. Мы работаем в двух направлениях: первое — оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно. Пока это все в процессе", - заявил он.

Второе направление, над которым работают юристы, — оспаривание в целом санкций против Крыма.

"Сложность здесь в том, что судиться придется заграницей в Люксембурге, в Европейском суде справедливости. А это требует достаточно серьезных финансовых затрат. Пока это вопрос не решен", - отметил чиновник.