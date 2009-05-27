Заместитель Богатыревой уходит к Яценюку

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей ПЫШНЫЙ намерен покинуть свой пост и присоединиться к “Фронту перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА.

Об этом пишет издание «Дело» в № 81(834) от 27 мая 2009 года.

А.ПЫШНЫЙ отметил, что главная причина, побудившая его покинуть Совет национальной безопасности, — назначение главой Секретариата Веры УЛЬЯНЧЕНКО и изменение в связи с этим формата сотрудничества между двумя этими подчиненными главе государства ведомствами.

«Передо мной могут стать другие задачи и, выбирая, чем заниматься, я могу сделать выбор не в пользу СНБО», - сказал он.

При этом, по данным источника издания в СНБО, А.ПЫШНЫЙ уже несколько месяцев не появляется на работе и официально находится в отпуске.

В то же время, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что уход А.ПЫШНОГО из СНБО вполне закономерен.

«Он друг Арсения ЯЦЕНЮКА и наверняка собирается принять участие в его избирательной кампании», — считает политолог.

При этом пресс-секретарь А.ЯЦЕНЮКА Андрей ЖИГУЛИН отказался комментировать газете эту информацию.