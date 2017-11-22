В Минобороны прокомментировали переворот в "ЛНР"

Силы антитеррористической операции находятся в состоянии постоянной боевой готовности, сейчас внимание приковано к ситуации в Луганске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил представитель министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

«Из-за боевой активности оккупантов на передовой наши подразделения находятся в постоянной боевой готовности, наблюдают за ситуацией. Сейчас мы больше внимания уделяем ситуации, происходящей в Луганске и окрестностях. Сразу сниму вопрос о повышении готовности. Она и так очень высокая. Дальше повышать уже некуда. Потому что бойцы находятся в состоянии постоянной боевой готовности. Также приведены в готовность наши резервные силы, силы, которые находятся в местах отвода техники... Если ситуация будет обостряться, мы будем принимать все необходимые меры для того, чтобы враг не продвинулся вперед. Для этого мы обязательно будем информировать наших западных партнеров, а также принимать все меры, чтобы не пострадало гражданское население. Будет обязательное информирование, если будет обострение», - сказал он.

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На вопрос, отвечает ли действительности информация о том, что РФ направила в самопровозглашенную «ЛНР» большое количество бронетехники, Лысенко сказал: «Были зафиксированы колонны военной техники с личным составом, бронетранспортеры. Информация о танках, которые якобы заходили, не подтвердилась. Дело в том, что в Луганске и вокруг и так достаточно этой техники. Даже так много, что у них не хватает механиков-водителей, чтобы эту технику поднять и отправиться в какой-то район. Мы за ситуацией наблюдаем, работают наши оперативные каналы, работает разведка, в том числе и воздушная. К этой ситуация приковано внимание многих разведывательных подразделений, в том числе, зарубежных стран».

Как сообщал УНИАН, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницкий и Игорем Корнетом, а к противостоянию были привлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Позже в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где раньше размещалось областное управление МВД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с обострением ситуации в Луганске созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины, во время которого заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения.