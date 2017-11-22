Автоматчики, БТРы, люди с белыми повязками: центр Луганска оцеплен второй день (фото)

Центр временно оккупированного Луганска по состоянию на утро 22 ноября оцеплен боевиками террористической организации "ЛНР".

"В центре - автоматчики, несколько БТРов, люди с белыми повязками и нашивками "Беркут", - рассказал источник LIGA.net.

По его словам, город практически пустой со вчерашнего вечера.

"Машин стало значительно меньше, многие с утра, куда глаза глядят уезжают с детьми", - добавил он.

Врач одной из больниц города Александр сообщил, что всем медработникам запретили покидать город.

"Нас предупредили, что выезжать запрещено, людей на приеме с утра сегодня нет", - добавил он.

Студентов и школьников вчера отпустили с занятий в районе 14:00.

"Тренировки в некоторых секциях сократили по времени, детей пришло в три раза меньше, чем обычно", - отметила лугачанка Марина.

Относительно того, что известно местным жителям о ситуации в городе, Сергей сказал, что телевидение и радио не работало 21 ноября с 14:00.

"В центре также не работают телеканалы", - уточнил он.

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Местные жители в Станице Луганской сообщили, что поток людей, пересекающих линию разграничения из Луганска, увеличился в связи с разборками в городе.

"Вчера людей стало больше, кто не успел уехать на автобусах в Северодонецк, Лисичанск, Беловодск оставались переночевать", - сказал местный житель поселка Дмитрий.

Он добавил, что исчезло вещание всех российских и сепаратистских телеканалов. "Это, несомненно, многих радует, смотрим интернет, и получаем новости оттуда", - добавил он.

В пресс-службе Луганского погранотряда сказали, что особо ситуация не изменилась, поскольку в последние дни много людей отмечается по обе стороны линии разграничения.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября, в центре Луганска под прежнее управление МВД подогнали БТР, здание окружили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами.

20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим указом снял с должности "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться его приказам. Неизвестные заблокировали доступ к административных зданиям, сотрудники распущены по домам.

Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "прекращении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Однако Плотницкий уверяет, что большое количество людей в центре Луганска является "продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник министра внутренних дел от должности". Также он заявляет, что путч в Луганске - это "попытка определенных структур МВД таким способом обжаловать решение суда и ходатайство комитета Народного совета "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы.