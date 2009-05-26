Кириленко просит Ющенко подписать «унизительный закон»

Лидер Общественного движения «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО обратился к Президенту Украины с призывом подписать принятый Верховной Советом Украины закон о запрещении игорного бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОД “За Украину!”.

«Я официально обращаюсь к Президенту Украины, чтобы он подписал закон о запрещении игорного бизнеса», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что «во всем мире этот бизнес имеет существенные ограничения. Поэтому парламент, принимая соответствующий закон, предусмотрел, что на протяжении трех месяцев ВР должна разработать закон, который определит исчерпывающий перечень мест и зон, где могут быть расположены субъекты предпринимательской деятельности, которые занимаются игорным бизнесом».

«А до того момента игорный бизнес в Украине запрещен, - отметил он. - Я считаю это правильным решением, потому что если бы такого решения не было, то не было бы и закона, который через три месяца должен локализовать игорный бизнес и утвердить соответствующие правила его лицензирования».

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

Президент Украины Виктор В.ЮЩЕНКО отметил, что принятый Верховной Радой закон не решает проблем в этой сфере, и пообещал, что проведет на этот счет дополнительные консультации со специалистами. Президент добавил, что, по своим внутренним убеждениям готов его подписать, хотя «закон унизителен и отодвигает нас от решения сути вопроса».