Тимошенко везет из Ливии хорошие новости

Украина и Ливия договорились о поставках ливийской нефти и строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

В сообщении отмечается, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО озвучила данные договоренности на итоговой совместной пресс-конференции с премьер-министром Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ.

По ее словам, мощность НПЗ, который предположительно будет строиться возле Одесского припортового завода, составит 10 млн. тонн нефти в год.

Премьер сообщила, что уже в ближайшее время ливийские специалисты приедут в Украину, чтобы провести экономические расчеты.

Украинская сторона также договорилась с ливийскими коллегами об экспорте зерна.

Также перспективным направлением сотрудничества между обеими странами Ю.ТИМОШЕНКО назвала сотрудничество по производству и поставкам в Ливию и другие страны Африки украинских самолетов и сотрудничество в военно-технической сфере. Она считает достигнутые договоренности и определенные приоритеты не ситуативными, а ключевыми для обеих стран.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, украинское правительство будет делать все, чтобы воплотить наработанные проекты в жизнь.

Премьер-министр надеется, что 20 июля в Украине во время проведения заседания украинско-ливийской экономической комиссии будут подписаны документы по 17 проектам, которые украинская сторона передала ливийской стороне во время визита.

Как сообщал УНИАН, Украина и Ливия договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере и в сфере использования атомной энергии в мирных целях, а также о сотрудничестве в сфере охраны секретной информации и о сотрудничестве в сфере высшего образования. Соответствующие договора подписаны в ходе официального визита украинской делегации в Ливию 26 мая.